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Сосновская Мария Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 13.04.1903

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 13.04.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сосновский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
24.10.1924

Дочь: Сосновская Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Сосновский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
06.07.1942

Дочь: Сосновская Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Сосновский Николай Васильевич

Хутор Прогресс Тляумбетовский сельский совет, Юмагузинский район
Рождение ребёнка
06.07.1942

Дочь: Васильева Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Сосновский Николай Васильевич

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