Сосновская Мария Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 13.04.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 13.04.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1924
Дочь: Сосновская Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Сосновский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
06.07.1942
Дочь: Сосновская Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Сосновский Николай Васильевич
Хутор Прогресс Тляумбетовский сельский совет, Юмагузинский район
Рождение ребёнка
06.07.1942
Дочь: Васильева Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Сосновский Николай Васильевич