Герасимова Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова Вера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.03.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Герасимов Николай Петрович

Рождение ребёнка
02.02.1981

Сын: Герасимов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Герасимов Николай Петрович

Смерть
23.03.2023

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