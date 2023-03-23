Герасимова Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.03.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Пётр Николаевич
Отец ребёнка: Герасимов Николай Петрович
Рождение ребёнка
02.02.1981
Сын: Герасимов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Герасимов Николай Петрович
Смерть
23.03.2023