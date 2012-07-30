Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1935

Дата смерти

30.07.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исаев Леонид

Рождение ребёнка
31.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исаев Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Леонид

Смерть
30.07.2012
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