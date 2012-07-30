Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1935
Дата смерти30.07.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исаев Леонид
Рождение ребёнка
31.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исаев Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаев Леонид
Смерть
30.07.2012