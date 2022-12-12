Рождественский Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.05.1884
Дата смерти20.05.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1905 по 1906
Место жительства
По 1905
Место жительства
С 1906
Место жительства
С 1920 по 1922
Удомля, Удомельский, Тверская область
Место жительства
С 1922
Смерть
20.05.1963