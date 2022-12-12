Рождественский Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рождественский Василий Васильевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

12.05.1884

Дата смерти

20.05.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1905 по 1906
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
По 1905
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1906
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1920 по 1922
Удомля, Удомельский, Тверская область
Место жительства
С 1922
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.05.1963
Москва, город федерального значения Москва
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