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Фома
Фома
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1850
Дата смерти
1854
Пол
Мужской
Отец
Печенев Василий Иванович
1824 г.р.
Мать
Марья Иванова
1821 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец:
Печенев Василий Иванович
Мать:
Марья Иванова
Смерть
1854
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