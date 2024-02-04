Фома — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фома

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Отец

1824 г.р.

Мать

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Печенев Василий Иванович

Мать: Марья Иванова

Смерть
1854
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