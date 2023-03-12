Красавина Анна Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1779 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1803 ст.
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Никольский приказ,д.Зобово
Рождение ребёнка
1804 ст.
Отец ребёнка: Красавин Елесей Иванович
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Рождение ребёнка
1807 ст.
Сын: Красавин Андрей Елесеевич
Отец ребёнка: Красавин Елесей Иванович
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Рождение ребёнка
1808 ст.
Сын: Красавин Василий Елесеевич
Отец ребёнка: Красавин Елесей Иванович
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Рождение ребёнка
1810 ст.
Сын: Красавин Козьма Елесеевич
Отец ребёнка: Красавин Елесей Иванович
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Рождение ребёнка
1816 ст.
Сын: Красавин Михайло Елесеевич
Отец ребёнка: Красавин Елесей Иванович
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Рождение ребёнка
1819 ст.
Сын: Красавин Ларион Елесеевич
Отец ребёнка: Красавин Елесей Иванович
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Смерть
Неизвестно