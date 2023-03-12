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Красавина Анна Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1803 ст.

Муж: Красавин Елесей Иванович

Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Никольский приказ,д.Зобово
Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Красавин Иван Иванович

Отец ребёнка: Красавин Елесей Иванович

Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Красавин Андрей Елесеевич

Отец ребёнка: Красавин Елесей Иванович

Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Красавин Василий Елесеевич

Отец ребёнка: Красавин Елесей Иванович

Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Красавин Козьма Елесеевич

Отец ребёнка: Красавин Елесей Иванович

Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Рождение ребёнка
1816 ст.

Сын: Красавин Михайло Елесеевич

Отец ребёнка: Красавин Елесей Иванович

Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Рождение ребёнка
1819 ст.

Сын: Красавин Ларион Елесеевич

Отец ребёнка: Красавин Елесей Иванович

Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Смерть
Неизвестно
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