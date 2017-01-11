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Козлов Сергей Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1968

Отец: Козлов Борис Иванович

Мать: Козлова Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Валерия Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Денис Сергеевич

Мать ребёнка: Егорова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Козлова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Галина

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