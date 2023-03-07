Липин Матвей Филиппович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
1817
Определен в пономаря к Николаевской Домшинской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Липина Мария Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
От первой жены.
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Липина Ольга Матвеевна
Мать ребёнка: Липина Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Липина Пелагея Матвеевна
Мать ребёнка: Липина Александра Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жених - вторым браком.
Смерть
Неизвестно