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Липин Матвей Филиппович

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Место рождения

Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1817
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Определен в пономаря к Николаевской Домшинской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Липина Мария Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
От первой жены.
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Липина Ольга Матвеевна

Мать ребёнка: Липина Александра Дмитриевна

Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Липина Пелагея Матвеевна

Мать ребёнка: Липина Александра Дмитриевна

Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липина Александра Дмитриевна

Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Жених - вторым браком.
Смерть
Неизвестно
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