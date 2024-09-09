Мергель Сергей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1992
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1992
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Мергель Ирина Борисовна
Бракосочетание
21.04.2016
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.10.2016
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.01.2021
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.01.2021
Сын: Мергель Тимофей Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности