Даренских Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1899 ст.
Дочь: (Даренских) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Доренских Иван Егорович
Рождение ребёнка
20.06.1901 ст.
Отец ребёнка: Доренских Иван Егорович
Смерть
Неизвестно