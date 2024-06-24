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Даренских Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доренских Иван Егорович

Место жительства
Неизвестно
Томино, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.11.1899 ст.

Дочь: (Даренских) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Доренских Иван Егорович

Томино, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.06.1901 ст.

Сын: Даренский Пётр Иванович

Отец ребёнка: Доренских Иван Егорович

Томино, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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