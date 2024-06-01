Шорохова Ольга Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохова Ольга Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шорохов (Шерохов) Адриан Никонович

Рождение ребёнка
30.07.1899

Сын: Шорохов Александр Андриянович

Отец ребёнка: Шорохов (Шерохов) Адриан Никонович

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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