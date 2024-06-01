Шорохова Ольга Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1899
Сын: Шорохов Александр Андриянович
Отец ребёнка: Шорохов (Шерохов) Адриан Никонович
Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно