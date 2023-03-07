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Забалуев Николай Степанович

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Место рождения

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми

Дата рождения

1869

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Около 1844 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Забалуев Степан

Мать: не указана

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
1904

Сын: Забалуев Валентин Николаевич

Мать ребёнка: Забалуева Татьяна Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Забалуев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Забалуева Татьяна Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Забалуева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Забалуев Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Забалуева Татьяна Ивановна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Забалуев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Забалуева Татьяна Ивановна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
1944
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