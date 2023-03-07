Забалуев Николай Степанович
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Забалуев Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Забалуев Валентин Николаевич
Мать ребёнка: Забалуева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Забалуев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Забалуева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1912
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Забалуева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Забалуев Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Забалуева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Забалуев Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Забалуева Татьяна Ивановна
Смерть
1944