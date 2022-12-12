Пономарев Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1917

Дата смерти

?.06.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1917

Отец: Пономарев Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1939

Дочь: Казицкая Галина Ивановна

Мать ребёнка: Пономарева Евгения Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.11.1942

Дочь: Рогудеева Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Пономарева Евгения Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Евгения Николаевна

Смерть
?.06.1975
Москва, город федерального значения Москва
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