Пономарев Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1917
Дата смерти?.06.1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1917
Отец: Пономарев Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1939
Дочь: Казицкая Галина Ивановна
Мать ребёнка: Пономарева Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
17.11.1942
Дочь: Рогудеева Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Пономарева Евгения Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.1975