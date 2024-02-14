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Кадыров Раис Низамович

Место рождения

д.Ижбуляк,Фёдоровский район.БАССР

Дата рождения

12.09.1946

Дата смерти

31.01.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1946

Отец: Кадыров Низам

Мать: Кадырова Рахиля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
строитель каменщик
Рождение ребёнка
25.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
31.01.1991
Причина смерти: Болезнь(Онкология)
Похороны
Неизвестно

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