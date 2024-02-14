Кадыров Раис Низамович
Место рожденияд.Ижбуляк,Фёдоровский район.БАССР
Дата рождения12.09.1946
Дата смерти31.01.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1946
Отец: Кадыров Низам
Мать: Кадырова Рахиля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
строитель каменщик
Рождение ребёнка
25.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.01.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
31.01.1991
Причина смерти: Болезнь(Онкология)
Похороны
Неизвестно