Абрамов Олег Юрьевич
Место рождения
Дата рождения31.01.1965
Дата смерти2003
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1965
Отец: Абрамов Юрий Алексеевич
Мать: Абрамова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Олеговна
Мать ребёнка: Абрамова Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абрамова Марина
Смерть
2003
Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Похороны
Неизвестно
пос. Кварцитка (Казахстан)