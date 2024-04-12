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Абрамов Олег Юрьевич

Место рождения

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

31.01.1965

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1965

Отец: Абрамов Юрий Алексеевич

Мать: Абрамова Лидия

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Олеговна

Мать ребёнка: Абрамова Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Марина

Смерть
2003
Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Похороны
Неизвестно
пос. Кварцитка (Казахстан)
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