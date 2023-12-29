Селивонова (...) Матрона Ильина
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти10.01.1883 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено исходя из возраста, указаного в записи о смерти.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1841
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
04.06.1841 ст.
Дочь: (Селивонова) Марфа Феодосьева
Отец ребёнка: Селивонов Феодосий Яковлевич
Рождение ребёнка
27.01.1843 ст.
Сын: Селивоненко Иван Феодосьев
Отец ребёнка: Селивонов Феодосий Яковлевич
Рождение ребёнка
17.01.1845 ст.
Дочь: (Селивонова) Ксения Феодосьева
Отец ребёнка: Селивонов Феодосий Яковлевич
Рождение ребёнка
1862
Сын: Селивонов Андрей Феодосьев
Отец ребёнка: Селивонов Феодосий Яковлевич
Вычислено исходя из возраста, указаного в записи о браке.
Смерть
10.01.1883 ст.
Причина смерти: от воспаления
Похороны
12.01.1883 ст.
«на приходском кладбище»