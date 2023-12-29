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Селивонова (...) Матрона Ильина

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

1819

Дата смерти

10.01.1883 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривоносовка, Сумська область
Вычислено исходя из возраста, указаного в записи о смерти.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1841

Муж: Селивонов Феодосий Яковлевич

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
04.06.1841 ст.

Дочь: (Селивонова) Марфа Феодосьева

Отец ребёнка: Селивонов Феодосий Яковлевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
27.01.1843 ст.

Сын: Селивоненко Иван Феодосьев

Отец ребёнка: Селивонов Феодосий Яковлевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
17.01.1845 ст.

Дочь: (Селивонова) Ксения Феодосьева

Отец ребёнка: Селивонов Феодосий Яковлевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Селивонов Андрей Феодосьев

Отец ребёнка: Селивонов Феодосий Яковлевич

Кривоносовка, Сумська область
Вычислено исходя из возраста, указаного в записи о браке.
Смерть
10.01.1883 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Причина смерти: от воспаления
Похороны
12.01.1883 ст.
Кривоносовка, Сумська область
«на приходском кладбище»

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