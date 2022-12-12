Вшивцева (Мышкина) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Мышкина) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Шалаева Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфёнович

Парфеновщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Вшивцев Василий Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфёнович

Парфеновщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфёнович

Парфеновщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфёнович

Парфеновщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Агафия Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфёнович

Парфеновщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Вшивцев Терентий Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфёнович

Парфеновщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Вшивцев Харитон Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфёнович

Парфеновщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Вшивцев Ферапонт Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфёнович

Парфеновщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфёнович

Парфеновщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфёнович

Парфеновщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Вшивцев Агафон Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфёнович

Парфеновщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Вшивцев Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфёнович

Парфеновщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Иван Парфёнович

Смерть
После 1763
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