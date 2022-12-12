Вшивцева (Мышкина) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Шалаева Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфёнович
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфёнович
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфёнович
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфёнович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Агафия Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфёнович
Рождение ребёнка
1747
Сын: Вшивцев Терентий Иванович
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфёнович
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфёнович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Вшивцев Ферапонт Иванович
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфёнович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфёнович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфёнович
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфёнович
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763