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Калеков Анатолий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Безбородов Степан Кузьмич

Мать: Калекова Евдокия Герасимовна

Рождение ребёнка
08.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андрющенко Любовь Антоновна

Рождение ребёнка
1977

Сын: Калеков Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Андрющенко Любовь Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрющенко Любовь Антоновна

Смерть
1987
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