Калеков Анатолий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1953
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Рождение ребёнка
08.08.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андрющенко Любовь Антоновна
Рождение ребёнка
1977
Сын: Калеков Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Андрющенко Любовь Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1987