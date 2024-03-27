Пашинцева (Пашинцева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПашинцева (Пашинцева) Анна

Пашинцева (Пашинцева) Анна

Место рождения

дер.Зоричи Кировская обл. Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прокофий

Мать: не указана

дер.Зоричи Кировская обл. Россия
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Пашинцев Илларион

Кировская обл. дер.Зоричи
Рождение ребёнка
1904

Сын: Пашинцев Петр

Отец ребёнка: Пашинцев Илларион

дер.Зоричи Кировская обл. Россия
Рождение ребёнка
1911

Сын: Пашинцев Василий Илларионович

Отец ребёнка: Пашинцев Илларион

дер.Зоричи, Кировская обл. Россия
Смерть
1947
Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close