Дердиященко (1) Антонина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Михайловна
Отец ребёнка: Дердиященко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олефиренко Нина Михайловна
Отец ребёнка: Дердиященко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дердиященко Михаил
Отец ребёнка: Дердиященко Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дердиященко Михаил
Смерть
Неизвестно