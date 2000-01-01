Дердиященко (1) Антонина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дердиященко (1) Антонина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Михайловна

Отец ребёнка: Дердиященко Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олефиренко Нина Михайловна

Отец ребёнка: Дердиященко Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дердиященко Михаил

Отец ребёнка: Дердиященко Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дердиященко Михаил

Смерть
Неизвестно
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