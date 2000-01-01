Шиндина (Ушмугина) Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиндина (Ушмугина) Прасковья Григорьевна

Шиндина (Ушмугина) Прасковья Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1909

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шиндин Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шиндин Александр Иванович

Отец ребёнка: Шиндин Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дерябина Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Шиндин Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шиндин Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Шиндин Иван Павлович

Смерть
1989
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close