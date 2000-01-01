Шиндина (Ушмугина) Прасковья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1909
Дата смерти1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шиндин Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шиндин Александр Иванович
Отец ребёнка: Шиндин Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дерябина Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Шиндин Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шиндин Иван Павлович
Смерть
1989