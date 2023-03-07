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Копылов Климонт Петров

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Место рождения

Коломенское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1798

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Копылов Петр Иванов

Мать: Прасковья Тихонова

Коломенское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
09.02.1821

Жена: Евдокия Осипова

Ф. 3 Оп. 15 Д. 224 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда. Т. 1 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицка и уезда 1821
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Копылов Сафон Климонтов

Мать ребёнка: Евдокия Осипова

Коломенское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Копылов Лаврентий Климонтов

Мать ребёнка: Евдокия Осипова

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