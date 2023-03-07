Копылов Климонт Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Копылов Петр Иванов
Мать: Прасковья Тихонова
Бракосочетание
09.02.1821
Жена: Евдокия Осипова
Ф. 3 Оп. 15 Д. 224 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда. Т. 1 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицка и уезда 1821
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: Евдокия Осипова
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Копылов Лаврентий Климонтов
Мать ребёнка: Евдокия Осипова