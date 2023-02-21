Кондратичев Павел Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратичев Борис Павлович
Мать ребёнка: Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосия Павловна
Мать ребёнка: Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратичев Тимофей Павлович
Мать ребёнка: Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратичев Иван Павлович
Мать ребёнка: Евдокия Матвеевна
Смерть
Неизвестно