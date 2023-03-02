(Извекова) Надежда Мефодиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Извекова) Надежда Мефодиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

01.01.1885

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1880

Дочь: Фролова Агафья Никитична

Отец ребёнка: Извеков Никита Афанасьевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Извеков Хрисанф Никитич

Отец ребёнка: Извеков Никита Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Извеков Никита Афанасьевич

Смерть
01.01.1885
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