(Извекова) Надежда Мефодиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти01.01.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1880
Дочь: Фролова Агафья Никитична
Отец ребёнка: Извеков Никита Афанасьевич
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Извеков Никита Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1885