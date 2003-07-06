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Баранов Петр Иванович

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Место рождения

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

30.11.1933

Дата смерти

06.07.2003

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1933

Отец: Баранов Иван Петрович

Мать: Баранова Мария Митрофановна

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
24.02.1957

Жена: Баранова Александра

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баранова Александра

Россия
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Рождение ребёнка
27.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баранова Александра

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баранова Александра

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
06.07.2003
Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
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