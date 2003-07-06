Баранов Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения30.11.1933
Дата смерти06.07.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1933
Отец: Баранов Иван Петрович
Бракосочетание
24.02.1957
Жена: Баранова Александра
Рождение ребёнка
17.01.1960
Россия
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Рождение ребёнка
27.09.1961
Рождение ребёнка
20.04.1966
Смерть
06.07.2003
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно