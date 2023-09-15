Gödicke Stephan
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1745 и 1772
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1745 и 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.1791
Дочь: Schiele (Gödicke) Marie Elisabeth
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1793
Сын: Гёдике Андрей (Готлиб-Даниил-Андрей) Степанович
Мать ребёнка: не указана