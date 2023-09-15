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Gödicke Stephan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1745 и 1772

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1745 и 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.1791

Дочь: Schiele (Gödicke) Marie Elisabeth

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.03.1793

Сын: Гёдике Андрей (Готлиб-Даниил-Андрей) Степанович

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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