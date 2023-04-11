Рослов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рослов Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рослова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рослов Яков Тимофеевич

Мать ребёнка: Рослова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рослов Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Рослова Неизвестно

Смерть
Неизвестно

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