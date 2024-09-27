Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидор Демидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Сидоровна
Отец ребёнка: Сидор Демидович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Марк Сидорович
Отец ребёнка: Сидор Демидович
Смерть
Неизвестно