Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Тимофеевна

Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидор Демидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Сидоровна

Отец ребёнка: Сидор Демидович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Марк Сидорович

Отец ребёнка: Сидор Демидович

Смерть
Неизвестно

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