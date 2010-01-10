Худяков Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худяков Иван Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.2010

Пол

Мужской

Отец

1964 г.р.

Мать

70 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.2010

Отец: Худяков Сергей Павлович

Мать: Худякова Наталья Сергеевна

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