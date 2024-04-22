Баринов Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения17.07.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1887 ст.
Отец: Баринов Иван Матвеевич
Мать: Баринова Марья
Рождение ребёнка
17.07.1904 ст.
Сын: Баринов Иван Ильич
Мать ребёнка: Баринова Анна
Рождение ребёнка
1911 ст.
Дочь: Баринова Ильинична
Мать ребёнка: Баринова Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баринова Анна
Смерть
Неизвестно