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Баринов Илья Иванович

Место рождения

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

17.07.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ез
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1887 ст.

Отец: Баринов Иван Матвеевич

Мать: Баринова Марья

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.07.1904 ст.

Сын: Баринов Иван Ильич

Мать ребёнка: Баринова Анна

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1911 ст.

Дочь: Баринова Ильинична

Мать ребёнка: Баринова Марья

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баринова Анна

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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