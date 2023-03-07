Кропачев Борис (Бориско) Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропачев Борис (Бориско) Семенов

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Место рождения

поч. Онтонка Шашева, Кстининский погост, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1643

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1615 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1643

Отец: Кропачев Семен (Сенка) Тихонов

Мать: не указана

поч. Онтонка Шашева, Кстининский погост, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Кропачев Кормашка Борисов

Мать ребёнка: не указана

поч. Михеевский, Архангельская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Михеевский, Архангельская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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