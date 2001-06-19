Рявкин Дмитрий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.2001
Дочь: Рявкина Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.01.2011
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности