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Прокопий Иванович

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Место рождения

Толстокосово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Иван Тимофеевич

Мать: Домника Петровна

Толстокосово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евдокия Прокопьевна

Мать ребёнка: Ульяна Алексеевна

Толстокосово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Василий Прокопьевич

Мать ребёнка: Ульяна Алексеевна

Толстокосово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Матрона Прокопьевна

Мать ребёнка: Ульяна Алексеевна

Толстокосово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Толстокосово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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