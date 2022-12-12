Прокопий Иванович
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Иван Тимофеевич
Мать: Домника Петровна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евдокия Прокопьевна
Мать ребёнка: Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Василий Прокопьевич
Мать ребёнка: Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Матрона Прокопьевна
Мать ребёнка: Ульяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно