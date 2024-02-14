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Адильшин Мухаммедкарим

Место рождения

Буриказганово, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1810

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Богданов Адильша Имам Абдуллин

Мать: Богданова Шафика

Буриказганово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1834

Сын: М-Каримов Таип

Мать ребёнка: Адильшин Б-Гарифа

Рождение ребёнка
1840

Сын: Мухаммедкаримов Мухаммедгазис

Мать ребёнка: Адильшин Б-Гарифа

Рождение ребёнка
1850

Сын: Мухаммедкаримов Мухаммедсалих

Мать ребёнка: Адильшин Б-Гарифа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Адильшин Б-Гарифа

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