Адильшин Мухаммедкарим
Место рожденияБуриказганово, Башкортостан, Россия
Дата рождения1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Богданов Адильша Имам Абдуллин
Мать: Богданова Шафика
Буриказганово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1834
Сын: М-Каримов Таип
Мать ребёнка: Адильшин Б-Гарифа
Рождение ребёнка
1840
Сын: Мухаммедкаримов Мухаммедгазис
Мать ребёнка: Адильшин Б-Гарифа
Рождение ребёнка
1850
Сын: Мухаммедкаримов Мухаммедсалих
Мать ребёнка: Адильшин Б-Гарифа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Адильшин Б-Гарифа