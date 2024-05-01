Poddubny / Поддубный Антон Алексеевич 1785 — найти родственников по фамилии на Familio
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Poddubny / Поддубный Антон Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

1859

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Поддубный Алексей Федорович

Мать: Поддубная Наталия

Рождение ребёнка
1824

Сын: Poddubny / Поддубный Иван Антонович

Мать ребёнка: Poddubny / Поддубная (Алексийович) Епистимия Гаврииловна

Красеновка, Черкасская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Poddubny / Поддубный Алексей Антонович

Мать ребёнка: Poddubny / Поддубная (Алексийович) Епистимия Гаврииловна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Бардик (Poddubny / Поддубная) Прасковья Антоновна

Мать ребёнка: Poddubny / Поддубная (Алексийович) Епистимия Гаврииловна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Матвиенко (Poddubny / Поддубная) Мария Антоновна

Мать ребёнка: Poddubny / Поддубная (Алексийович) Епистимия Гаврииловна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Poddubny / Поддубный Григорий Антонович

Мать ребёнка: Poddubny / Поддубная (Алексийович) Епистимия Гаврииловна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Гурина (Poddubny / Поддубная) Евгения Антоновна

Мать ребёнка: Poddubny / Поддубная (Алексийович) Епистимия Гаврииловна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Поддубный) Марфа

Мать ребёнка: Poddubny / Поддубная (Алексийович) Епистимия Гаврииловна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Poddubny / Поддубный Евдоким Антонович

Мать ребёнка: Poddubny / Поддубная (Алексийович) Епистимия Гаврииловна

Смерть
1859

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