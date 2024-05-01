Poddubny / Поддубный Антон Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти1859
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Поддубный Алексей Федорович
Мать: Поддубная Наталия
Рождение ребёнка
1824
Сын: Poddubny / Поддубный Иван Антонович
Мать ребёнка: Poddubny / Поддубная (Алексийович) Епистимия Гаврииловна
Красеновка, Черкасская область
Рождение ребёнка
1825
Рождение ребёнка
1827
Рождение ребёнка
1829
Рождение ребёнка
1835
Рождение ребёнка
1837
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Поддубный) Марфа
Мать ребёнка: Poddubny / Поддубная (Алексийович) Епистимия Гаврииловна
Рождение ребёнка
1842
Смерть
1859