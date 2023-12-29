Низовцев Виктор Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНизовцев Виктор Семёнович

Низовцев Виктор Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1942

Дата смерти

29.12.2023

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1967

Сын: Низовцев Виктор Викторович

Мать ребёнка: Низовцева Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
27.02.1969

Дочь: Мироненко Марина Викторовна

Мать ребёнка: Низовцева Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
28.05.1977

Дочь: Ткачева Елена Викторовна

Мать ребёнка: Низовцева Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
15.09.1984

Сын: Низовцев Евгений Викторович

Мать ребёнка: Низовцева Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анжелика Викторовна

Мать ребёнка: Низовцева Лидия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Низовцева Лидия Михайловна

Смерть
29.12.2023
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close