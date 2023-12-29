Низовцев Виктор Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1942
Дата смерти29.12.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.08.1967
Сын: Низовцев Виктор Викторович
Мать ребёнка: Низовцева Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
27.02.1969
Дочь: Мироненко Марина Викторовна
Мать ребёнка: Низовцева Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
28.05.1977
Дочь: Ткачева Елена Викторовна
Мать ребёнка: Низовцева Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
15.09.1984
Сын: Низовцев Евгений Викторович
Мать ребёнка: Низовцева Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анжелика Викторовна
Мать ребёнка: Низовцева Лидия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.12.2023