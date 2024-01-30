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Прохоренко Галактион Владимирович

Место рождения

Великая Дуброва, Мглинский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Прохоренко Владимир

Мать: не указана

Великая Дуброва, Мглинский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Прохоренко Иван Галактионович

Мать ребёнка: не указана

Лечение в госпитале
28.02.1917 ст.
Брянск, город Брянск, Брянская область
Брянский лазарет №1 Всер. Союза Городов.
Смерть
Неизвестно

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