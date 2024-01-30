Прохоренко Галактион Владимирович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Прохоренко Владимир
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Прохоренко Иван Галактионович
Мать ребёнка: не указана
Лечение в госпитале
28.02.1917 ст.
Брянск, город Брянск, Брянская область
Брянский лазарет №1 Всер. Союза Городов.
Смерть
Неизвестно