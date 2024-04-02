Попов Александр Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Александр Гаврилович

Попов Александр Гаврилович

Место рождения

деревня Алекино, Устьянский район, Архангельская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Попов Гаврила Яковлевич

Мать: Попова Ефимия Саввина

деревня Алекино, Устьянский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Аграфена Александровна

Мать ребёнка: Попова Катерина Ивановна

деревня Алекино, Устьянский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Попова Катерина Ивановна

деревня Алекино, Устьянский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Попов Гаврила Александрович

Мать ребёнка: Попова Катерина Ивановна

деревня Алекино, Устьянский район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
Ревизские сказки о крестьянах Тотемского уезда. Ф.338, оп.9, д.198, период 1816, | С.9
Место жительства
Неизвестно
деревня Алекино, Устьянский район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close