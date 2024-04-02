Попов Александр Гаврилович
Место рождениядеревня Алекино, Устьянский район, Архангельская область
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Попов Гаврила Яковлевич
Мать: Попова Ефимия Саввина
деревня Алекино, Устьянский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Аграфена Александровна
Мать ребёнка: Попова Катерина Ивановна
деревня Алекино, Устьянский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Попова Катерина Ивановна
деревня Алекино, Устьянский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1808
Сын: Попов Гаврила Александрович
Мать ребёнка: Попова Катерина Ивановна
деревня Алекино, Устьянский район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
Ревизские сказки о крестьянах Тотемского уезда. Ф.338, оп.9, д.198, период 1816, | С.9
Место жительства
Неизвестно
деревня Алекино, Устьянский район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно