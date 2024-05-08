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Дубянский Григорий (Георгий) Акимович

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Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

26.04.1897 ст.

Дата смерти

21.03.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1897 ст.

Отец: Дубянский Аким Алексеевич

Мать: Дубянская (Верзунова) Евдокия Моисеевна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубянская Марина Пантелеевна

Военная служба
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
участник ВОВ
Рождение ребёнка
04.12.1918 ст.

Сын: Дубянский Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Дубянская Марина Пантелеевна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Исакова (Дубянская) Зинаида Григорьевна

Мать ребёнка: Дубянская Марина Пантелеевна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Дубянская Антонина Григорьевна

Мать ребёнка: Дубянская Марина Пантелеевна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Дубянский Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Дубянская Марина Пантелеевна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.01.1934

Сын: Дубянский Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Дубянская Марина Пантелеевна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубянская Марина Пантелеевна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
21.03.1968
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

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