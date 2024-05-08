Дубянский Григорий (Георгий) Акимович
Место рождения
Дата рождения26.04.1897 ст.
Дата смерти21.03.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1897 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
участник ВОВ
Рождение ребёнка
04.12.1918 ст.
Сын: Дубянский Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Дубянская Марина Пантелеевна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Исакова (Дубянская) Зинаида Григорьевна
Мать ребёнка: Дубянская Марина Пантелеевна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Дубянская Антонина Григорьевна
Мать ребёнка: Дубянская Марина Пантелеевна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Дубянский Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Дубянская Марина Пантелеевна
Рождение ребёнка
25.01.1934
Сын: Дубянский Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Дубянская Марина Пантелеевна
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубянская Марина Пантелеевна
Смерть
21.03.1968