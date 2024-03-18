Синюк Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синюк Евгений Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1977 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синюк (Тимко) Елена Владимировна

Рождение ребёнка
03.12.1999

Дочь: Синюк Юлия Евгеньевна

Мать ребёнка: Синюк (Тимко) Елена Владимировна

Рождение ребёнка
31.12.2002

Дочь: Синюк Валерия Евгеньевна

Мать ребёнка: Синюк (Тимко) Елена Владимировна

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