Синюк Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1999
Дочь: Синюк Юлия Евгеньевна
Мать ребёнка: Синюк (Тимко) Елена Владимировна
Рождение ребёнка
31.12.2002
Дочь: Синюк Валерия Евгеньевна
Мать ребёнка: Синюк (Тимко) Елена Владимировна