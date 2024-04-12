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Исхаков Фазылзян Гарифович

Место рождения

Троицк, Троицкий, Челябинская область

Дата рождения

17.10.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1901

Отец: Исхаков Мухаметгариф Измайлович

Мать: Бибинагима Самигулловна

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.09.1927

Сын: Исхаков Камиль Фазылович

Мать ребёнка: Исхакова Биби-Сабира Кашифовна

Жаворонки, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исхакова Хоршид Фазыловна

Мать ребёнка: Исхакова Биби-Сабира Кашифовна

Смерть
Неизвестно
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