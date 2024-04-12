Исхаков Фазылзян Гарифович
Место рождения
Дата рождения17.10.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1901
Рождение ребёнка
03.09.1927
Мать ребёнка: Исхакова Биби-Сабира Кашифовна
Жаворонки, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исхакова Хоршид Фазыловна
Мать ребёнка: Исхакова Биби-Сабира Кашифовна
Смерть
Неизвестно