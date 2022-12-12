Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1863 ст.

Муж: Каляганов Фаддей Леонтьевич

Ягодное, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.10.1869 ст.

Сын: Каляганов Дмитрий Фаддеевич

Отец ребёнка: Каляганов Фаддей Леонтьевич

Подстепки, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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