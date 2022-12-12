Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1863 ст.
Ягодное, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.10.1869 ст.
Сын: Каляганов Дмитрий Фаддеевич
Отец ребёнка: Каляганов Фаддей Леонтьевич
Подстепки, Ставропольский муниципальный район, Самарская область