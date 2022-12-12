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Никулин Павел Степанович

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Место рождения

х. Салтынь, Хоперский округ, Область Войска Донского

Дата рождения

08.08.1898 ст.

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1898 ст.

Отец: Никулин Степан Савельевич

Мать: Никулина (усова) Александра Федоровна

х. Салтынь, Хоперский округ, Область Войска Донского
Рождение ребёнка
1928

Сын: Никулин Николай Павлович

Мать ребёнка: Никулина (караваева) Федосия Георгиевна

Салтынский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
06.10.1935

Сын: Никулин Александр Павлович

Мать ребёнка: Никулина (караваева) Федосия Георгиевна

Салтынский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никулина (караваева) Федосия Георгиевна

Смерть
1972
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