Никулин Павел Степанович
Место рождениях. Салтынь, Хоперский округ, Область Войска Донского
Дата рождения08.08.1898 ст.
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1898 ст.
х. Салтынь, Хоперский округ, Область Войска Донского
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Никулина (караваева) Федосия Георгиевна
Рождение ребёнка
06.10.1935
Сын: Никулин Александр Павлович
Мать ребёнка: Никулина (караваева) Федосия Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1972