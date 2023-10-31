Торопченова (Еремеева) Устинья Миняева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти13.02.1831 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Еремеев Мина Васильев
Бракосочетание
11.01.1797
Рождение ребёнка
1800
Сын: Торопченов Николай Петров
Отец ребёнка: Торопченов Петр Романов
Рождение ребёнка
15.06.1802
Отец ребёнка: Торопченов Петр Романов
Рождение ребёнка
17.09.1804 ст.
Отец ребёнка: Торопченов Петр Романов
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Торопченов Петр Романов
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Торопченов Петр Романов
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Торопченова Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Торопченов Петр Романов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.02.1831 ст.