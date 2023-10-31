Торопченова (Еремеева) Устинья Миняева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопченова (Еремеева) Устинья Миняева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

13.02.1831 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Еремеев Мина Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1797

Муж: Торопченов Петр Романов

Рождение ребёнка
1800

Сын: Торопченов Николай Петров

Отец ребёнка: Торопченов Петр Романов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
15.06.1802

Сын: Торопченов Иван Петров

Отец ребёнка: Торопченов Петр Романов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
17.09.1804 ст.

Сын: Торопченов Федор Петров

Отец ребёнка: Торопченов Петр Романов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Торопченов Павел Петров

Отец ребёнка: Торопченов Петр Романов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Торопченов Яков Петров

Отец ребёнка: Торопченов Петр Романов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Торопченова Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Торопченов Петр Романов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
13.02.1831 ст.
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