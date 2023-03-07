Прибытков (Шемонаев) Ксения Филипповна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1979
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
19.?.?
Дочь: Половинкин Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Прибытков Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
19.?.?
Дочь: Прибытков Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Прибытков Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
19.?.?
Сын: Прибытков Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Прибытков Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с.Лаврентьевка
Смерть
1979
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости | с.Лаврентьевка
Похороны
Неизвестно