Прибытков (Шемонаев) Ксения Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прибытков (Шемонаев) Ксения Филипповна

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Место рождения

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Шемонаев Филипп Фёдорович

Мать: Шемонаев Ирина Самуиловна

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Дочь: Половинкин Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Прибытков Алексей Николаевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Дочь: Прибытков Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Прибытков Алексей Николаевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Сын: Прибытков Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Прибытков Алексей Николаевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прибытков Алексей Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Лаврентьевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Лаврентьевка
Смерть
1979
Лаврентьевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости | с.Лаврентьевка
Похороны
Неизвестно
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