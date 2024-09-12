Савва Трифонов
Место рождения
Дата рождения19.01.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1834
Отец: Трифон Григорьев
Мать: Ефимия Афанасьева?
Бракосочетание
21.05.1852
Жена: Елизавета Ефимова
Рождение ребёнка
04.01.1856
Дочь: Татьяна Саввина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1861
Дочь: Анисья Саввина
Мать ребёнка: Елизавета Ефимова
Рождение ребёнка
25.03.1864
Дочь: Матрена Саввина
Мать ребёнка: Елизавета Ефимова
Рождение ребёнка
04.04.1870
Сын: Василий Саввин
Мать ребёнка: Елизавета Ефимова
Смерть
Неизвестно