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Савва Трифонов

Место рождения

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

19.01.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1834

Отец: Трифон Григорьев

Мать: Ефимия Афанасьева?

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
21.05.1852

Жена: Елизавета Ефимова

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
04.01.1856

Дочь: Татьяна Саввина

Мать ребёнка: не указана

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
29.12.1861

Дочь: Анисья Саввина

Мать ребёнка: Елизавета Ефимова

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
25.03.1864

Дочь: Матрена Саввина

Мать ребёнка: Елизавета Ефимова

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
04.04.1870

Сын: Василий Саввин

Мать ребёнка: Елизавета Ефимова

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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