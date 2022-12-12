Федотов Кирилл Калинин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смерти1729
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: Федотов Калина
Мать: не указана
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1703
Мать ребёнка: Федотова Ирина Самойлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федотова Ирина Самойлова
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
1729
Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана