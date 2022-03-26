Соловьева Анна
Место рожденияЯрославская обл., Переславский район
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Ярославская обл., Переславский район
Рождение ребёнка
25.11.1900
Дочь: Денисова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Соловьев Василий Павлович
Ярославская обл., Переславский район
Смерть
Неизвестно