Соловьева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Анна

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Место рождения

Ярославская обл., Переславский район

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославская обл., Переславский район
Рождение ребёнка
25.11.1900

Дочь: Денисова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Соловьев Василий Павлович

Ярославская обл., Переславский район
Смерть
Неизвестно
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