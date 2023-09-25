Столбова Федосья
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Сын: Столбов Яков Семенов
Отец ребёнка: Столбов Семен Антонов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Столбова Федора Семенова
Отец ребёнка: Столбов Семен Антонов
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Столбов Семен Антонов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Столбова Феклиста Семенова
Отец ребёнка: Столбов Семен Антонов
Место жительства
1834
Смерть
Неизвестно