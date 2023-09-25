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Столбова Федосья

Место рождения

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столбов Семен Антонов

Рождение ребёнка
1823

Сын: Столбов Яков Семенов

Отец ребёнка: Столбов Семен Антонов

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Столбова Федора Семенова

Отец ребёнка: Столбов Семен Антонов

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Столбов Парфен Семенов

Отец ребёнка: Столбов Семен Антонов

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Столбова Феклиста Семенова

Отец ребёнка: Столбов Семен Антонов

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Место жительства
1834
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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