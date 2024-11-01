(Романова) Таисия
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Петров Роман
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Арсений
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев Демьян Андреевич
Рождение ребёнка
01.01.1945
Дочь: Сорокина (Андреева) Зоя Демьяновна
Отец ребёнка: Андреев Демьян Андреевич
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
1955
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно