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(Романова) Таисия

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Место рождения

Торхлово, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

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1945 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Петров Роман

Мать: Арсеньева (Арсеньева) Мария

Торхлово, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Демьян Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Арсений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Арсений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Арсений

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Демьян Андреевич

Рождение ребёнка
01.01.1945

Дочь: Сорокина (Андреева) Зоя Демьяновна

Отец ребёнка: Андреев Демьян Андреевич

Торхлово, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Арсений

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Арсений

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно

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